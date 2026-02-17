Инициатива ввести единый дресс-код для посетителей фитнес-центров заслуживает обсуждения, однако жесткие регламенты могут привести к перегибам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, автор федерального проекта «Правомобиль» Александр Терновцов.

Ранее зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с изданием «Абзац» предложил на федеральном уровне закрепить базовые требования к внешнему виду посетителей спортзалов. По его словам, речь идет не о тотальных запретах, а о соблюдении норм приличия: живот должен быть прикрыт, белье — не просвечивать, ягодицы — не оголяться.

Терновцов отметил, что в большинстве случаев общество само регулирует такие ситуации.

«Спортзал — это место, где человек после трудового дня выплескивает свои эмоции, зачастую негативные. Здесь можно раскрепоститься, поделиться с единомышленниками своими спортивными достижениями. Я сам регулярно посещал спортзал, и если и сталкивался когда-то со случаями слишком откровенной формы одежды „соклубников“, то пара ухмылок в адрес возмутителя или возмутительницы спокойствия, как правило, решала проблему. Социум прекрасно справлялся с этой проблемой без дополнительного правового регулирования», — отметил общественник.

По его мнению, единые жесткие нормы для всей страны излишни.

«Введение жестких регламентов, на мой взгляд, здесь излишне и может привести к перегибам на местах. В тех регионах, где вопрос спортивной формы стоит остро по каким-либо причинам, в том числе по религиозным взглядам и иным убеждениям, клубы вполне могут устанавливать особые требования в договорах с клиентами и вводить внутренние регламенты», — заключил Терновцов.

Ранее реабилитолог предупредил об опасности силовых тренировок без подготовки.