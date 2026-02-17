Дресс‑код в фитнес‑центрах: инициатива на уровне закона

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести обязательный дресс‑код в спортзалах на законодательном уровне. Свою инициативу он озвучил в беседе с « Абзацем ».

По мнению Иванова, речь идет не о тотальных запретах, а о соблюдении рамок приличия в публичном пространстве, которое часто посещают семьи с детьми. Он считает, что внешний вид некоторых посетителей превращает тренировку в эпатажное шоу.

Спикер предлагает внести поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте». Министерству спорта нужно утвердить типовые правила посещения залов с обязательным пунктом о дресс‑коде. Лицензированные спортивные учреждения должны будут включить эти нормы во внутренние регламенты, а организации с госфинансированием или лицензией — разместить правила для всеобщего ознакомления.

Иванов настаивает на том, чтобы администрации спортзалов получили право отказывать в посещении тем, чей внешний вид не соответствует нормам приличия. Если посетитель пришел в неподобающей одежде, администратор должен предложить ему переодеться или покинуть зал. При агрессивной реакции предлагается вызывать полицию по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, спикер выступил за введение административной ответственности для руководителей учреждений, которые не обеспечивают соблюдение норм при систематическом нарушении общественного порядка.

