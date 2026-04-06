Пять лучших космических музеев Подмосковья: куда сходить 12 апреля

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый полет вокруг Земли, продолжавшийся 108 минут. В 2026 году отмечается 65-летие этого легендарного события. К празднику корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» собрал топ-5 лучших музеев космонавтики в Московской области.

Музей Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (Звездный городок)

Музей был основан в 1961 году по инициативе Юрия Гагарина. Он занимает четыре зала, каждый из которых посвящен определенному аспекту истории пилотируемой космонавтики. В коллекции музея — более 20 тыс. экспонатов, среди которых личные вещи Сергея Королева и Юрия Гагарина, первый космический тренажер «Восток», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-4», теплозащитный костюм полетного скафандра Гагарина, его парадный мундир и награды, макеты космических кораблей, научное оборудование и приборы, побывавшие в космосе.

Особого внимания заслуживает воссозданный рабочий кабинет Юрия Гагарина, где все предметы — подлинные. Традиционно накануне очередного космического старта его посещают российские и международные экипажи.

Адрес: поселок Звездный городок, 6.

Возрастное ограничение — 6+.

В музей можно попасть только по заблаговременной записи или с организованной экскурсией.

Музей космонавта Валерия Быковского

Павловский Посад — родина советского космонавта, дважды Героя СССР Валерия Быковского, поэтому в 2020 году именно здесь был открыт музей. В нем представлены личные вещи космонавта и предметы, связанные с его профессиональной деятельностью. В музее можно увидеть скафандр СК-1 и катапультное кресло, космическое питание и игрушку-робота — подарок Юрия Гагарина.

12 апреля в 9:00 и 13:00 в музее запланированы экскурсии, в 12:00 пройдет памятное возложение цветов к мемориалу космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде на улице Льва Толстого, 10.

Адрес: Павловский Посад, площадь Революции, 15.

Возрастное ограничение — 6+.

Экспозиция «Через тернии к звездам» в парке «Патриот»

Экспозиция рассказывает об истории освоения космоса и развитии космических войск, об исследованиях Луны и обеспечении работы отечественной системы навигации «Глонасс».

Здесь можно увидеть космические аппараты «Зенит-2» и «Лазурь» с съемочной аппаратурой и оптикой, спускаемый аппарат космического корабля «Восток» — именно на таком 12 апреля 1961 года приземлился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, а также космические аппараты «Луноход-1» и «Лунник».

Адрес: Одинцовский городской округ, 55 км Минского шоссе.

Возрастное ограничение — 6+.

Со вторника по пятницу экспозиция работает с 10:00 до 17:00 (кассы до 16:00), в выходные: с 10:00 до 18:00 (кассы до 17:00).

Музей ракетно-космической корпорации «Энергия»

Здесь можно своими глазами увидеть космический аппарат, на котором отправились в полет собаки Белка и Стрелка, спускаемые аппараты первых пилотируемых космических кораблей «Восток», макеты кораблей «Союз-Аполлон», осмотреть изнутри натурный макет базового блока орбитальной станции «Мир», почувствовать себя космонавтом и даже подняться на борт первой в мире пилотируемой орбитальной станции «Салют».

Также можно посетить мемориальную комнату Сергея Королева — воссозданный рабочий кабинет ученого и конструктора с его личными вещами, уникальными документами и фотографиями.

Посетить музей 12 апреля не получится — по выходным он закрыт. Но накануне Дня Космонавтики можно попасть на экскурсию по предварительной записи.

Адрес: Королев, ул. Ленина, д. 4А.

Возрастное ограничение — 6+.

Лыткаринский планетарий

В Лыткарино расположен самый крупный цифровой планетарий Московской области. Планетарий входит в состав Интерактивного оптического центра «Лыткарино и реализуется Лыткаринским историко-краеведческим музеем и Лыткаринским заводом оптического стекла (АО ЛЗОС) с 2014 года.

В цифровом планетарии с 9-метровым куполом проводятся показы научно-популярных и учебных фильмов в формате полнокупольных шоу по астрономии и естествознанию.

Адрес: Лыткарино, Парковая улица, д. 1, корп. 2.

Возрастное ограничение — 6+.

Лыткаринский планетарий можно посетить только организованной группой.

