Преждевременные выводы: была ли смерть Яниса Тиммы самоубийством

Смерть бывшего супруга Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы может быть не самоубийством. Поводом для таких заявлений СМИ стали несовпадающие результаты судебно-медицинских экспертиз, проведенных в Москве и Латвии. Об этом в социальных сетях заявил друг Тиммы Марк Пугачев.

Действительно ли смерть баскетболиста может иметь криминальный окрас, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.

«Первая выпавшая карта говорит о трансформации, переходе. Она может означать, что события в жизни Яниса действительно привели к сильным изменениям. Возможно, произошедшее действительно не было случайным», — заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще одна карта, по словам таролога, указывает на то, что в жизни спортсмена были моменты, когда он чувствовал себя в ловушке или жертвой обстоятельств, что могло привести и к самоубийству.

«Но также в нем была внутренняя сила и уверенность в себе, которые помогли бы справиться с проблемами. Комбинация карт сложная, но точно можно сказать, что не стоит делать преждевременные выводы, в том числе о самоубийстве. Правда окутана мраком и потребуется время, чтобы выяснить все детали», — добавила Королева.

Причиной возможного убийства, по словам таролога, могли стать конфликты как в спортивной сфере, так и среди окружающих Яниса людей.

«Ситуация могла обостриться из-за борьбы за власть или манипуляций. Роль в его трагической судьбе могли сыграть тревожные обстоятельства и социальные конфликты», — заключила эксперт

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