Психолог Абравитова: вернувшегося Урганта никогда не примут в России как раньше

Иван Ургант вернулся в Москву и вновь занялся публичной деятельностью, открыв свой канал на YouTube. По информации The New York Times, несколько влиятельных россиян обратились к Владимиру Путину с просьбой о прощении телеведущего. Смогут ли россияне принять юмориста, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, с определенными ограничениями Ургант все же столкнется. Никто уже не пустит его на федеральные каналы.

«Вспомним, что его проект назывался даже его фамилией. Такого, конечно, не будет. Единственное, что он может здесь иметь — это корпоративы или какие-то проекты, которые не вынесены на всеобщее обозрение. Поэтому сказать, что ему не дадут здесь зарабатывать, нельзя. Я думаю, что он здесь может очень хорошо зарабатывать, потому что на самом деле его очень любили. И я думаю, остается большое количество людей, которые готовы его принять, платить за его представление», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Частично, продолжила эксперт, народ примет Урганта, потому что существует психологический феномен, когда у яркого и харизматичного мужчины организовывается огромная армия поклонниц.

«Как мы знаем, в нашей стране все-таки женщин больше. Они очень активные, милосердные, с ярко выраженным материнским инстинктом, готовые прощать и жалеть. Поэтому я думаю, что основная женская часть населения, конечно, Урганта примет, и ждет его с распростертыми объятиями», — добавила Абравитова.

Однако есть жестко настроенная часть населения, которая не прощает ни малейшей огрешности. Тем более таким людям, которые занимают яркие позиции в обществе и являются направляющим вектором, за которым идут другие.

«На таких людях, конечно, очень высокий уровень ответственности. Я думаю, что Ургант может совершенно спокойно ехать в нашу страну, жить здесь и работать. Даже быть популярным и востребованным. Но так, как было до отъезда, не будет уже никогда в его жизни», — заключила психолог.

Ранее врачи заявили об опасности советских елочных игрушек.