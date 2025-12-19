Прямая линия с Владимиром Путиным: главные заявления президента — СВО, НДС, льготы и инопланетяне

Президент России Владимир Путин ответил на волнующие россиян вопросы во время «Итогов года» в Гостином дворе 19 декабря. Прямой эфир продолжался более 4,5 часов. Главные заявления президента — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обстановка в зоне СВО

Путин сообщил о полном переходе стратегической инициативы в зоне боевых действий в руки российской армии, наступлении войск по всем направлениям. Глава государства выразил уверенность в новых успехах еще до конца 2025 года.

Купянск находится под контролем ВС РФ, в окружении под ним — 3,5 тыс. солдат ВСУ, шансов у которых практически нет, заявил президент. Освобождено более половины Константиновки в ДНР, украинцы несут серьезные потери, пытаясь вернуть Красноармейск — хотя бы его часть. В Запорожской области российские военные освобождают один населенный пункт за другим.

В ближайшее время будет освобожден Красный Лиман, продолжится движение к Славянску, куда также открывается путь из Северска. Об освобождении Северска в прямом эфире подробно рассказал командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев. По его словам, самым сложным было дойти до города, двигаться пришлось малыми группами, чтобы не быть замеченными противником. Потери группы при взятии Северска были минимальными — четыре человека, всего в операции участвовали 84 бойца. При отходе ВСУ расстреливали отказавшихся с ними уходить местных — мирных жителей — особенно молодых мужчин, рассказал Очир-Горяев, сравнив украинских солдат с нацистами.

Фото: [ Кадр прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» ]

Переговоры по Украине будут?

У ВСУ практически не остается стратегических резервов, это должно побудить Киев к урегулированию, считает Путин. Кроме того, президент заявил, что ВС РФ превосходят противника по числу беспилотников на всех участках фронта, вопросом занимается лично министр обороны Андрей Белоусов. Президент сообщил, что россияне активно продолжают идти добровольцами, свыше 400 тыс. человек заключили контракты с Минобороны в 2025 году. Особый ажиотаж среди желающих служить в беспилотной авиации, из-за чего даже пришлось объявить конкурс.

Кремль готов к переговорам на базе тезисов, изложенных в МИД в 2024 году, подчеркнул российский лидер. РФ видит сигналы от Украины о готовности вести диалог. При этом готовности Киева обсуждать территориальные вопросы пока что не заметно.

«Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой оснований. Мяч целиком и полностью на стороне наших оппонентов, в первую очередь главарей киевского режима и их европейских спонсоров», — считает Путин.

В ходе прямой линии президент отметил, что новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться с уважением к России.

Путин также заявил о готовности РФ подумать над обеспечением безопасности на Украине на момент проведения там выборов.

Экономика РФ: НДС, инфляция и реальные зарплаты

Рост российской экономики за три года составил 9,7% — намного выше, чем в Европе, заявил Путин. В 2025 году ВВП вырос на 1%. Снижение темпов роста ВВП глава государства назвал сознательной платой за сохранение качества экономики. Золотовалютные резервы РФ выросли до 741,5 млрд долларов.

По словам президента, ситуацию с инфляцией в стране удается решать — к концу года она ожидается на уровне 5,7-5,8%. Дефицит бюджета РФ будет снижаться до 1,6% в 2026 году, это хороший показатель с учетом низкого госдолга в 17,7%

Уровень безработицы в России вновь снизился, достигнув рекордного минимума в 2,2%. Реальные зарплаты граждан, напротив, продолжают расти — на 4,5% за год, сообщил президент. Производительность труда выросла на 1,1%. Социальные обязательства перед населением будут выполнятся в полном объеме, заверил он.

Путин заявил, что повышение НДС с 20 до 22% позволит достичь сбалансированности бюджета. Нужно избавиться от «теневой» экономики и неуплаты налогов, обозначил президент. Он отметил, что повышение налога должно быть не на бумаге, а в реальных доходах бюджета. При этом конечная цель — снижение налогового бремени в будущем.

Фото: [ Кадр прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» ]

За последнее время в России начались процессы, связанные с использованием мер поддержи ИП и малого бизнеса для бесконтрольного завоза «серого» и «черного» импорта, сообщил Путин. Но это не значит, что должны быть проблемы для производственного бизнеса, Путин пообещал обратить внимание правительства на этот аспект.

Параллельно с заявлениями на «Итогах года» ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%. Инвестактивность за первые три квартала 2025 года снизилась на 0,3%, количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается, что вызывает у Банка России основания действовать осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции, отметил Путин. Глава государства также подчеркнул, что Центробанк работает независимо — даже от президента. ЦБ справляется, считает он.

Попытки европейцев изъять зарубежные активы России президент назвал даже не кражей, а грабежом. Конфискация российских активов приведет к подрыву доверия к еврозоне, в случае изъятия РФ будет защищаться в судах, в юрисдикции, не зависящей от политических решений. Путин подчеркнул, что рано или поздно Европе придется отдавать украденное у России.

Социальная справедливость и медицина

Россиян беспокоит справедливость начисления детских пособий, в частности ситуации, когда из-за «лишних» 100 рублей семьям отказывают в выплатах, льготах, обеспечении необходимой господдержки. Путин назвал возникшую проблему «ошибкой со стороны правительства». Президент выразил надежду, что Минфин и руководство правительства услышат граждан.

«Попытки получить доходы от многодетных семей выглядят аморально. Коллеги точно поработают, и этот вопрос будет закрыт», — заверил глава государства.

Российские мамы также попросили президента продлить выплату пособия по уходу за ребенком до 3 лет вместо 1,5. Женщины жалуются, что полуторогодовалого ребенка не всегда удается устроить в детский сад, тогда семья остается и без пособия, и без зарплаты жены. Правительство должно будет подумать, как решить задачу подобного рода, ответил Путин. Продлить срок выплаты пособия не дают бюджетные ограничения. Он также предложил увеличить часы работы детсадов, сделать доступнее ясли, для этого потребуется расширение штата воспитателей.

Президент заявил о необходимости сделать рождение ребенка модным. Семья не должна чувствовать снижения уровня достатка при появлении малыша. Материальная составляющая важна, не стал отрицать он, но еще важнее — состояние души. Коэффициент рождаемости в России на данный момент составляет 1,4%, нужно добиться 2%. При этом в 25 регионах РФ обозначилась положительная демографическая тенденция.

Фото: [ Кадр прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» ]

С 1 марта 2026 года выпускники медвузов будут обязаны пройти отработку в государственных медучреждениях системы ОМС. В связи с этим девушек-студенток волнует тот факт, что период отработки выпадает на лучший для деторождения возраст — 26-27 лет. Президент в ответ напомнил, что срок отработки различается от региона к региону. Кроме того, абитуриент волен делать выбор сам: подписывать договор или учиться на платной основе, взяв учебный кредит. Путин не считает чрезмерным требование отработки, оно носит почти рекомендательный характер. На выпускников пединститутов отработка не распространяется, добавил он.

Льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам. Нужно уделять больше внимание развитию сети аптек, в том числе в ФАПах и даже системе «Почты России», заявил Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что срочные вопросы в сфере здравоохранения, поступающие на прямую линию, оперативно решались Минздравом.

Жилье, автопром и технологии

Путин подчеркнул важность сохранения семейной ипотеки и поддержал расширение льготного кредитования на вторичное жилье. Кроме того, глава государства поручил правительству не продлевать мораторий на штрафы застройщикам за задержку жилья. С 1 января застройщики будут нести полную ответственность за сорванные сроки.

Повышение утильсбора затрагивает достаточно дорогие автомобили и жителей больших городов. Оно направлено на дополнительный доход для технологического развития, отметил Путин. Он посоветовал обратить внимание на отечественный автопром. При этом президент выразил надежду, что повышение утильсбора не будет вечным.

Рост цен на авиабилеты отчасти обусловлен нехваткой лайнеров, высказался президент. По его словам, России нужны Ан-124 «Руслан» и модернизированные Ил-76.

Национальный мессенджер Max нужно было создавать, теперь Россия добилась полного цифрового суверенитета, заявил президент. Проблема Telegram и других мессенджеров только в одном — в соблюдении российских законов. При этом конкуренция у Max должна быть и будет, добавил он. Запрещать ChatGPT и другие иностранные нейросети в РФ не будут, если они не станут нарушать российские законы, отметил Путин.

Фото: [ Кадр прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» ]

«Гости из космоса»

Журналисты из Тюмени задали президенту необычный для прямой линии вопрос. Больше всего их обеспокоила приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS, которую конспирологи воспринимают не как небесное тело, а как «искусственный объект», след инопланетной цивилизации. В связи с этим президента РФ попросили поделиться данными разведки и Роскосмоса о происхождении «зловещей» 3I/ATLAS.

«Я вам скажу, но это должно остаться между нами. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в крайнем случае. Если серьезно, это комета. Причем это комета из другой галактики, поэтому она ведет себя не так, как остальные. Там другая оболочка, поэтому при приближении к Солнцу она ведет себя по-другому. Объект находится в расстоянии сотен тысяч километров, не думаю, что это представляет какую-то угрозу. Пошлем ее к Юпитеру. В начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — успокоил волнующихся Путин.

Капсула времени

Президента РФ попросили составить послание для капсулы времени.

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда — нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперед, работали, боролись, сражались, решали проблемы, которые ставило нам наше время. Думали о будущем. Если в ваших руках сейчас наше послание, значит, и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Значит, и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы жили не напрасно, и у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, внуки и правнуки гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», — продиктовал Путин.

Через 200 лет Россия будет высокообразованной и высокотехнологичной страной. С помощью технологий государство сможет решать задачи в области экономики, здравоохранения, социальной политики. РФ будет жить в мире и уважении со всеми международными партнерам, выразил надежду президент.

Ранее стало известно, какие самые странные вопросы поступали на прямую линию «Итогов года».