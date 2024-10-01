США дали заднюю — обстрел военной базы в Ираке останется безнаказанным: причем тут Израиль

Американская военная база «Виктория» в Ираке подверглась атаке, сообщил телеканал Al Mayadeen. Причиной обстрела названа позиция Вашингтона, скрыто поддерживающего Израиль. Политолог Юрий Светов считает, что произошедшее — демонстрация, которая не имеет никаких результативных действий.

По словам эксперта, атака вряд ли нанесла ущерб американцам. На Ближнем Востоке происходит много демонстративных действий, которые широко обсуждаются в информационном пространстве, но не имеют результата.

«Это все демонстрации. Год идет конфликт на Ближнем Востоке после вторжения ХАМАС. Сколько было слов о том, что арабы не позволят Израилю так действовать. Самый главный вопрос: что сделал Арабский мир? Ничего, абсолютно ничего. Потому что они тоже не хотят принимать на себя ответственность за Палестину», — пояснил политолог.

Светов напомнил, что Вашингтон принял решение об уходе из Ирака, хотя до сих пор непонятно, останется там кто-то или нет. Однако стоит ли ждать изменения позиции США по отношению к Израилю после атаки на военную базу в Багдаде?

«Они поддерживают Израиль. Они дали им деньги, оружие, ракеты, бомбы. А дальше говорят: «Действуйте сами. Мы вас будем критиковать, осуждать, разбирайтесь сами», — объяснил Светов.

Ранее политолог рассказал, почему Израиль мог начать наступательную операцию в Ливане.