Главком ВСУ Александр Сырский доложил об активизации российской армии на юге Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Военный эксперт Михаил Поликарпов не исключил, что цель заявлений киевского генерала — получить разрешение на переброску сил из Курской области на Южно-Донецкое направление.

Слова Сырского могут быть констатацией очевидного факта, подчеркнул специалист. Но скорее всего главком ВСУ хочет, чтобы руководство киевского режима разрешило перебросить резервы на Донбасс, где армия России ведет успешное наступление и готовится выйти на оперативный простор, добавил Поликарпов.

«Либо затронуть неприкосновенные резервы, либо получить карт-бланш на переброску сил с Курского направления. По ряду причин, прежде всего, политических, они это делать не могут», — пояснил он.

Специалист также добавил, что Украина приближается к тому, чтобы начать «скрести ложкой по дну котелка».

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин высказался, что ВСУ не уйдут из Курской области — их там уничтожат.