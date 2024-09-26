«Вторичка» в России может подешеветь — банки готовы помочь жителям с покупкой жилья: когда ждать

Счетная палата заявила, что снижение цен на жилье несет риски для финансового рынка, пишут «Известия». В случае падения стоимости залогового имущества более чем на 20% банкам придется досоздать резервы на 4,5 трлн рублей, а государству — вмешаться в ситуацию. Снижение цен на вторичном рынке было вызвано выгодными кредитами на новые квартиры, считает вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков. Эксперт рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как изменится рынок жилья в РФ в ближайшие годы.

С введением льготного кредитования на жилье в России заметно выросла стоимость квадратных метров в новостройках. 1 июля завершилась программа льготной ипотеки на первичном рынке, однако значительного снижения цен на квартиры не было. Шлеменков считает, что его и не стоит ждать и в ближайшие несколько лет. Российские девелоперы привыкли к тому, что маржинальность должна быть высокая.

«Я не думаю, что будет существенное снижение цен. Оно и сейчас есть — в каждой отдельной сделке можно добиться небольшого бонуса. Обвального снижения цен, конечно, не будет в силу того, что застройщики, видя снижение спроса, просто начинают вводить меньше жилья», — пояснил он.

Из-за высоких цен на первичном рынке и отсутствия льготной ипотеки у россиян пропадает желание брать квартиры в новостройках, и это, по словам эксперта, повлечет снижение суммы покупки, которое произойдет либо за счет уменьшения площадей, что сложно из-за вводимых ограничений на минимальные размеры жилья, либо покупатели переключат внимание на вторичный рынок.

«Товар есть, его можно купить, но надо создать условия, чтобы люди могли брать деньги в долг. Я думаю, акценты передвинутся на вторичный рынок. Это скорее произойдет, чем снижение стоимости на рынке вновь вводимого жилья», — пояснил вице-президент «Опоры России».

Снижение цен на вторичном рынке в сравнении с новостройками приведет к тому, что банки начнут рассматривать вопрос выдачи кредитов на приобретение поддержанного жилья. Шлеменков заявил, что финорганизации будут искать способы, чтобы сделать кредиты на вторичное жилье «подъемными».

Ранее стало известно, что цены на аренду квартир в Подмосковье могут вырасти на 15-18%.