Заставляют страдать простых людей: фрукты и овощи из Азербайджана подорожают из-за затянувшегося конфликта Москвы и Баку

Отношения между Россией и Азербайджаном продолжают накаляться, затрагивая не только большую политику, но и жизнь простых людей. Баку уничтожил свыше 600 кг импортных луковых колец из РФ. В ответ на это зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владислав Егоров предложил проводить проверки ввозимых из республики в Россию помидоров с возможным приостановлением поставок при обнаружении опасных веществ. Политическое противостояние между странами может ударить по кошельку граждан — к концу лета-началу осени вероятен рост цен на айву, гранат и инжир, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Что подорожает в России

По словам эксперта, айва, гранат и инжир в большей степени поступают на российский рынок именно из Азербайджана.

«Скорее всего, подорожание будет на 10-15% при условии, что политический вопрос не будет урегулирован. По поводу помидоров и абрикосов, о которых сейчас говорят СМИ, беспокоиться не стоит, так как продукции много, и она изначально продавалась уже по завышенной цене. По потребителю это никак не ударит», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что введение дополнительных проверок не означает обязательную приостановку импорта продукции из Азербайджана.

«Российский рынок сельскохозяйственной продукции является для Баку "лакомым кусочком", и никто не захочет потерять данную нишу на рынке. Подобного рода "торговая война" не выгодна ни одной из сторон: бизнес есть бизнес. А политические разногласия рано или поздно будут конструктивно урегулированы», — добавила Проданова.

Кроме того, не стоит забывать, что не только Азербайджан является поставщиком помидоров и абрикосов в Россию, продолжила экономист.

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«Нельзя сбрасывать со счетов продукцию, импортируемую из Турции, Туркмении, Марокко, Китая, Ирана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана. Говорить о взрывном росте цен на плодоовощную продукцию преждевременно. Как говорят: "свято место пусто не бывает". Наша страна сталкивалась с этим уже не раз. При самом неблагоприятном исходе событий всегда найдутся те, кто займет данную нишу на рынке», — заключила эксперт.

Причины конфликта между Москвой и Баку

Напряжение в отношениях России и Азербайджана разрослось после авиакатастрофы с самолетом AZAL вблизи Актау. Баку считает, что причиной падения самолета стало российское ПВО, при этом, по заявлению вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева, окончательные результаты расследования будут обнародованы не раньше конца 2025 года.

Накалили обстановку задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана, подозреваемых в совершении убийств и покушений в прошлом. В процессе задержания погибли Гусейн и Зияддин Сафаровы. Следственный комитет сообщил, что один из задержанных скончался предположительно из-за проблем с сердцем, а причина смерти второго устанавливается. Азербайджанское агентство АПА заявляет, что мужчины были намеренно убиты при задержании.

Вскоре, 30 июня, в офисе Sputnik в Баку были проведены обыски, после чего связь с редакцией была утрачена. Местные СМИ сообщили о задержании якобы двух агентов ФСБ, работавших в издании. Среди задержанных оказались глава Sputnik и шеф-редактор — Игорь Картавых и Евгений Белоусов, их арестовали на четыре месяца. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что происходящее с журналистами выглядит как намеренное желание Азербайджана ухудшить отношения с Россией.

Параллельно в Азербайджане началась отмена мероприятий, имеющих отношение к России, что также связывают с задержаниями в Екатеринбурге. Так, был отменен визит заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Азербайджан, который планировался на конец июня. Также пресс-служба азербайджанского парламента объявила об отмене поездки своей делегации в РФ. Кроме того, в Баку были отменены культурные мероприятия, организованные при поддержке России.

На фоне происходящего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам следует учитывать обстановку при планировании поездок в Азербайджан. Однако эксперт по туризму ​Николай Мельник в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что рекомендаций или запретов по посещению республики в МИД или Минэкономразвития не поступало. По его словам, поездки в Азербайджан все еще остаются безопасными для россиян.

​Ранее стало известно, что Польша не закроет аэропорт Жешува для поставки военной помощи Киеву из-за позиции НАТО.