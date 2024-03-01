Членам правительства Дагестана предложат сдать ЕГЭ

Названная выше идея была озвучена в эту пятницу на заседании коллегии министерства образования и науки республики, которое прошло под руководством главы ведомства Яхья Бучаева. Также руководитель напомнил собравшимся о том, что каждый год единый государственный экзамен сдают родители выпускников. Благодаря этой мере они в полном мере понимают, через что проходят их потомки.

Обозначил министр и сроки необычного мероприятия. По его словам, предварительно его хотят организовать 23 или 30 марта. Также он выразил надежду, что данная инициатива будет поддержана руководством Республики. Была высказана и идея названия для акции. По мнению министра, она должна называться "ЕГЭ для правительства РД".

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье будет разработан проект о кадетском образовании. Подробности читайте на нашем сайте.