Директорам школ Узбекистана рассказали о работе Сергиево-Посадского колледжа

Образование

Фото: [Министерство образования МО]

Делегация, в состав которой вошли директора школ Ташкентской области, посетила Сергиево-Посадский колледж, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Гостям представили работу ресурсного центра Трубной промышленности Загорского трубного завода. Также обсудили ход реализации проекта «Профессионалитет» в Московской области. В его рамках модернизируется система среднего профессионального образования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что область ежегодно повышает показатели в сфере образования.

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