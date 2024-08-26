Директорам школ Узбекистана рассказали о работе Сергиево-Посадского колледжа
Фото: [Министерство образования МО]
Делегация, в состав которой вошли директора школ Ташкентской области, посетила Сергиево-Посадский колледж, сообщили в Министерстве образования Московской области.
Гостям представили работу ресурсного центра Трубной промышленности Загорского трубного завода. Также обсудили ход реализации проекта «Профессионалитет» в Московской области. В его рамках модернизируется система среднего профессионального образования.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что область ежегодно повышает показатели в сфере образования.