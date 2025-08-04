Абитуриенты подали более 7,2 тыс. заявлений в колледж «Подмосковье»

Абитуриенты подали более 7,2 тыс. заявлений на поступление в колледж «Подмосковье». Об этом рассказали в Министерство образования Московской области.

В этом году в число самых популярных направлений обучения в колледже вошли: графический дизайн, операционная деятельность в логистике, информационные системы и программирование, прикладная геодезия и сестринское дело. Кроме того, востребована среди абитуриентов и новая специальность «Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях».

Приемная кампания продолжается. Колледж предлагает самые разные программы подготовки — от творческих до технических дисциплин. Помимо этого, оба направления можно объединить в одной профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги завершившегося учебного года, а также рассказал, как регион готовится к 1 сентября.