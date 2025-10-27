Баскетбольный клуб Химок одержал еще одну победу
Химкинский баскетбольный клуб одержал пятую победу подряд
Фото: [Администрация г.о Химки]
Баскетбольный клуб «Химки» сохранил звание лидера Суперлиги и одержал пятую победу подряд, ему удалось обыграть ЦСКА-2 со счетом 98:86. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.
«Соперник показывал хорошую игру на протяжении последних двух матчей, но мы были к этому готовы. В половине игры были сделаны необходимые корректировки как в защите, так и в нападении, и в итоге добились победы», — отметил главный тренер клуба «Химки» Глеб Плотников.
В воскресенье, 2 ноября, химкинские спортсмены проведут выездную игру в Челябинске, им предстоит сыграть с командой «ЧБК». Прямые трансляции матчей доступны здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
* Возрастное ограничение 0+