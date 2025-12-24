Баскетбольный клуб из Химок обыграл «Динамо» из Уфы

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в выездном матче чемпионата Суперлиги, ему удалось обыграть команду «Динамо» из Уфы со счетом 61:75. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Уверенная игра в нападении в последнем отрезке позволила «Химкам» сделать преимущество двузначным и завоевать статус победителя», — уточнили в сообщении.

В пятницу, 26 декабря, химкинский клуб проведет выездную игру в Сургуте с командой «Югра». Прямая трансляция будет доступна по ссылке.

