Библиотекам Подольска передали около 3 тыс. новых книг

Библиотеки Подольска получили порядка 3 тыс. новых книг, среди которых классика, произведения современных авторов, детская литература, книги, отмеченные литературными премиями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Пополнение библиотечного фонда провели в рамках федеральной программы, направленной на комплектование муниципальных библиотек.

«Новые книги попадут на полки наших подольских библиотек после прохождения технологического процесса по превращению обычной книги в библиотечную. Планируем завершить все необходимые формальности в течение месяца», — сказала директор муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Подольск» Галина Владимирская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.