Более 100 тыс. детей в Подмосковье пойдут в первые классы в 2025 году
Более 100 тыс. детей в Подмосковье станут первоклассниками в 2025 году
Фото: [медиасток.рф]
В 2025 году в первые классы в подмосковные школы пойдут более 105 тыс. детей, в феврале в регионе стартовала упрощенная запись в образовательные учреждения для дошкольников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
«Мы упростили для воспитанников образовательных комплексов перевод в начальную школу. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Если родители планируют отправить ребенка в другую школу, им необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Записать ребенка в школу по месту жительства можно будет с 1 апреля по 30 июня, не по месту жительств — с 6 июля. Сделать это можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.