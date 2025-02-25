Более 100 тыс. детей в Подмосковье пойдут в первые классы в 2025 году

В 2025 году в первые классы в подмосковные школы пойдут более 105 тыс. детей, в феврале в регионе стартовала упрощенная запись в образовательные учреждения для дошкольников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Мы упростили для воспитанников образовательных комплексов перевод в начальную школу. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Если родители планируют отправить ребенка в другую школу, им необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Записать ребенка в школу по месту жительства можно будет с 1 апреля по 30 июня, не по месту жительств — с 6 июля. Сделать это можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.