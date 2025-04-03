Более 1,3 тыс. жителей Подмосковья поучаствовали в мероприятиях ко Дню защиты прав потребителей

В Подмосковье в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, приняли участие более 1,3 тыс. жителей. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

В этом году день проходил под девизом «Справедливый переход к устойчивому образу жизни». В округах Подмосковья были организованы просветительские мероприятия, в рамках которых жителям рассказали о полезных привычках и грамотном выборе товаров и услуг.

Участниками мероприятий стали учащиеся и преподаватели образовательных учреждений, пенсионеры, жители с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что защита интересов жителей — это ключевой приоритет в работе судебной системы.