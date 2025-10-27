Более 200 человек приняли участие в фестивале восточного танца «Сапфир» в Подольске

Фестиваль восточного танца «Сапфир» прошел в Подольске на базе Дома культуры имени Лепсе. Об итогах мероприятиях рассказали в администрации округа.

В Серпухове до этого прошел фестиваль православной культуры и традиций, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В фестивале в Подольске приняли участие более 200 танцовщиц. Они соревновались в возрастных категориях и по уровням мастерства от дебюта до профессионалов.

В результате коллективы из Подольска заняли два первых места. Коллектив «Аль Сафир Синьоры» победил в номинации «Табла», а коллектив «Аиша» — в свободной танцевальной категории «Юниоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется реконструкция театра «ФЭСТ» в Мытищах.