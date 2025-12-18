Более 3 тыс. жителей и гостей Химок посетили каток на улице Панфилова

За две недели работы каток на улице Панфилова в Химках посетили более 3,4 тыс. жителей и гостей округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Площадь ледового покрытия составляет 1,3 тыс. кв. м, посетителям доступны лед с разметкой, теплые раздевалки, пункты проката и заточки коньков.

«Каток на улице Панфилова открывается из года в год и стал привычным местом для жителей разных возрастов. Химчане приходят сюда, чтобы провести вечер с друзьями или близкими, научить детей кататься», – подчеркнул председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

Ледовая площадка расположена между домами №12 и №15 на улице Панфилова, она работает каждый день с 10:00 до 22:00 – вход свободный.

