Более 30 студентов из Подмосковья посетили Шанхай в рамках программы обмена

Более 30 студентов Государственного социально-гуманитарного университета Коломны посетили Шанхай в рамках сотрудничества вуза с Шанхайским колледжем городского строительства. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Соглашение о сотрудничестве было заключено в прошлом году, когда коломенский вуз посетила делегация из Китая во главе с руководителем колледжа. Уже было реализовано несколько совместных онлайн-проектов.

Студентов из Коломны приняла летняя языковая школа при Шанхайском колледже. На протяжении двух недель ребята изучали язык и культуру Китая, посещали достопримечательности, знакомились с современной архитектурой Шанхая.

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