Более 300 участников студенческих сервисных отрядов Подмосковья приступили к работе на объектах отдыха России
Подмосковные студенческие отряды начали работу в отелях страны
Фото: [Российские студенческие отряды]
Свыше 300 участников студенческих сервисных отрядов Подмосковья приступили к работе на крупных объектах индустрии гостеприимства и туризма России. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Ребята работают на теплоходах компании «Московское речное пароходство», в оздоровительном комплексе «Снегири», крупных отелях, в детском оздоровительном центре «Пушкино». Студенты трудятся официантами и горничными, помогают поварам на кухне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке специалистов индустрии туризма в ресурсном центре на базе РГУТИС.