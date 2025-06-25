Более 300 участников студенческих сервисных отрядов Подмосковья приступили к работе на объектах отдыха России

Свыше 300 участников студенческих сервисных отрядов Подмосковья приступили к работе на крупных объектах индустрии гостеприимства и туризма России. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Ребята работают на теплоходах компании «Московское речное пароходство», в оздоровительном комплексе «Снегири», крупных отелях, в детском оздоровительном центре «Пушкино». Студенты трудятся официантами и горничными, помогают поварам на кухне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке специалистов индустрии туризма в ресурсном центре на базе РГУТИС.