Более 400 человек приняли участие в стратегических сессиях по развитию системы образования в Подмосковье

Серия стратегических сессий по развитию системы образования до 2040 года завершилась в Подмосковье. Об итогах мероприятий рассказали в Министерстве образования Московской области.

Сессии проходили с 31 января по 12 февраля в Коломенском, Подольском и Балашихинском зональных объединениях. В них приняли участие более 400 человек.

В образовательном центре «Лидер» в Видном провели сессию Подольского зонального объединения. Представители 10 округов обсудили необходимость создания гибкой системы, адаптирующей содержание образования к современным вызовам.

В гимназии №1 им. Героя РФ А. В. Баландина прошла сессия Балашихинского зонального объединения, которая собрала более 100 участников. В ее рамках были представлены пути решения актуальных проблем в сфере образования по разным направлениям.

Еще одна сессия прошла в Коломенском зональном объединении на базе гимназии №8. Делегации из 10 округов обсудили возможность увеличения количества часов практики в профессиональных образовательных программах и внедрения системы ассистентов для молодых педагогов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил устранить дефицит педагогов в школах региона.