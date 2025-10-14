Более 60 представителей Подмосковья примут участие в финале чемпионата «Абилимпикс»

Более 60 представителей Подмосковья примут участие в финале Национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Мероприятие будет проходить в столице с 30 октября по 2 ноября. Местом проведения соревнований станет Учебно-выставочный комплекс «Тимирязев центр».

Представители Подмосковья продемонстрируют свои навыки в различных компетенциях — как основных, так и презентационных.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания доступной среды в регионе.