Более 60 представителей Подмосковья примут участие в финале чемпионата «Абилимпикс»
Финалистами чемпионата «Абилимпикс» стали 60 представителей Подмосковья
Более 60 представителей Подмосковья примут участие в финале Национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Мероприятие будет проходить в столице с 30 октября по 2 ноября. Местом проведения соревнований станет Учебно-выставочный комплекс «Тимирязев центр».
Представители Подмосковья продемонстрируют свои навыки в различных компетенциях — как основных, так и презентационных.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания доступной среды в регионе.