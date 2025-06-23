Более 6,9 тыс. человек сдали ЕГЭ в резервный период в Подмосковье

В Подмосковье в резервные дни ЕГЭ сдали свыше 6,9 тыс. человек. Период завершился 23 июня, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Для проведения экзаменов в регионе подготовили 39 пунктов. За ходом испытаний следили 380 общественных наблюдателей и 163 онлайн-наблюдателя.

Большинство участников выбрали для сдачи профильную математику — более 1,8 тыс. человек. На втором месте по популярности — обществознание, его сдавали 1,4 тыс. человек. Порядка 1 тыс. участников сдавали физику, 975 — биологию, 915 — информатику.

«Благодаря слаженной работе организаторов, наблюдателей и технических специалистов экзамены прошли спокойно, организованно и в штатном режиме», — отметила глава министерства Ингрид Пильдес.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 27 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе был создан Центр математического образования.