Более 7 тыс. школьников стали участниками зонального этапа фестиваля «Поющее Подмосковье»

Более 7 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в зональном этапе регионального фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье», который прошел с января по февраль, среди участников – первоклассники, учащиеся начальной и средней школ, а также сводные хоры. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В этом этапе выступил 271 хоровой коллектив, куда вошли победители муниципальных этапов из разных округов, а также коллективы частных общеобразовательных организаций и автономных некоммерческих общеобразовательных организаций. Номера относились к трем номинациям: «Классика», «Фольклор» и «Эстрада». В результате определился 21 коллектив, который представит свои округа на региональном этапе фестиваля 8 и 9 апреля во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.