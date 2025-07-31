Более 70 педагогов Подмосковья получили свидетельства на социальную ипотеку

В Подмосковье вручили свидетельства на социальную ипотеку педагогам. В общей сложности сертификаты получили 73 специалиста, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Свидетельства вручила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес. Она отметила, что участниками программы с 2016 года стали уже более 700 педагогов.

«Эта инициатива является знаком уважения к их труду с надеждой на то, что они продолжат эффективно работать и способствовать улучшению качества образования в Московской области», — сказала министр.

В этом году квота составила 53 места для учителей с опытом и 20 — для молодых специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о молодых ученых, которые получили свидетельства на соципотеку.