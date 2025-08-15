Более 700 школ включили в реестр проекта «Матклассы Подмосковья»

В регионе к проекту «Матклассы Подмосковья» присоединилась 721 школа. Классы с углубленным изучением математики откроются в учреждениях с 1 сентября, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В области уже завершен отбор учащихся в первые, пятые, седьмые и десятые классы. Дети, которые уже учатся в пилотных математических классах и начали углубленное изучение математики в прошлом году, продолжат обучение во вторых и восьмых классах.

Проект охватит более 50 тыс. учащихся. Занятия будут проводить учителя, которые прошли курсы повышения квалификации и добровольную сертификацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе появился Центр математического образования. Его открыли в технолицее им. В. И. Долгих в Истре.