Более 700 жителей Подмосковья стали участниками конкурса Знание.Лектор

На участие в пятом сезоне Всероссийского конкурса Знание.Лектор поступило 725 заявок от Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

По числу заявок Подмосковье заняло второе место по ЦФО и третье место по стране. Наибольшее число заявок поступило в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Наука и технологии» и «Культура и искусство».

В числе участников — педагог-организатор, руководитель Клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» в Центре социально-психологической помощи молодежи «Юность» Надежда Штрекер. Она планирует рассказать об особенностях инклюзивного туризма.

В общей сложности на конкурс поступило более 20,6 тыс. заявок со всей страны. Подробная информация о проекте представлена на этом сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в России стартовал конкурс «Это у нас семейное».