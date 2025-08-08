Более 700 жителей Подмосковья стали участниками конкурса Знание.Лектор
Фото: [freepik.com]
На участие в пятом сезоне Всероссийского конкурса Знание.Лектор поступило 725 заявок от Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
По числу заявок Подмосковье заняло второе место по ЦФО и третье место по стране. Наибольшее число заявок поступило в номинациях «Карьера и саморазвитие», «Наука и технологии» и «Культура и искусство».
В числе участников — педагог-организатор, руководитель Клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» в Центре социально-психологической помощи молодежи «Юность» Надежда Штрекер. Она планирует рассказать об особенностях инклюзивного туризма.
В общей сложности на конкурс поступило более 20,6 тыс. заявок со всей страны. Подробная информация о проекте представлена на этом сайте.
