Более 800 школьников Подмосковья приняли участие в фестивале профессий

Фестиваль профессий прошел в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство образования МО]

Профориентационный фестиваль «Путь навыков» прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 800 школьников, в том числе 30 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Фестиваль провел Центр опережающей профессиональной подготовки региона при поддержке министерства. Местом проведения стала площадка «Волин-Экспо» в Одинцово.

В ходе мероприятия участники узнали о различных профессиях, посетили свыше 20 мастер-классов и практических занятий.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал лучшие школы региона и вручил их руководителям награды.

Актуально
Подмосковье
Министерство образования Московской области