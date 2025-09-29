Более 800 школьников Подмосковья приняли участие в фестивале профессий
Фестиваль профессий прошел в Подмосковье
Фото: [Министерство образования МО]
Профориентационный фестиваль «Путь навыков» прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 800 школьников, в том числе 30 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Фестиваль провел Центр опережающей профессиональной подготовки региона при поддержке министерства. Местом проведения стала площадка «Волин-Экспо» в Одинцово.
В ходе мероприятия участники узнали о различных профессиях, посетили свыше 20 мастер-классов и практических занятий.
