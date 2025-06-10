Более 800 выпускников сдали ЕГЭ по иностранному и информатике в Подольске

В Подольске порядка 850 выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ иностранный язык и информатику. Экзамены прошли во вторник, рассказали в администрации округа.

В конце мая в Подмосковье прошел ЕГЭ по математике. Его сдавали более 35 тыс. ребят, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В Подольске ЕГЭ по иностранному языку сдавали около 400 выпускников. На экзамен по информатике пришли порядка 450 ребят. Результаты экзаменов станут известны не позднее 23 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил 35 школьникам региона их первые паспорта.