Более пяти тысяч родителей Подмосковья проверили качество питания в школах

С начала учебного года качество питания в подмосковных школах проверили более пяти тысяч родителей, которые присоединились к проекту «Родительский контроль». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В проекте принимают участие 899 школ, в рамках него взрослые могут самостоятельно продегустировать школьные блюда.

«В первых числах ноября мы провели опрос среди учащихся и выяснили, что питание нравится 97% школьников. Совместными усилиями мы работаем над повышением комфортной образовательной среды для наших детей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Записаться на дегустацию можно онлайн в приложением «Моя школа» и во вкладке «Дегустация». Сделать это можно раз в три месяца. Для родителей также разработали чек-лист, с помощью которого можно оценить качество продуктов и состояние пищеблока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.