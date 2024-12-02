Более шестисот подмосковных учащихся приняли участие во Всероссийском слете студенческих отрядов

Более 600 подмосковных учащихся приняли участие во Всероссийском слете студенческих отрядов, который прошел в Москве и был посвящен юбилейному 65-летию студенческих отрядов и 20-летию новой истории отрядов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках слета участники продемонстрировали свои спортивные и творческие навыки в Спартакиаде и Творческом фестивале. Так, например, областное региональное отделение РСО завоевало второе место среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинации «Ветеринария», третье — среди студенческих сервисных отрядов в номинации «Матрос-спасатель». Кроме того, призовые места заняли представители Дмитровского техникума, Государственного университета просвещения, Мытищинского филиала МТГУ имени Н. Э. Баумана и так далее. Областное региональное отделение РСО также было признано лучшим региональным отделением РСО в номинации «Кубок прогресса».

В ведомстве напомнили, что движение Студенческих отрядов в регионе появилось в 2020 году, его численность уже превысила пять тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.