Более ста заявок поступило на Всероссийский конкурс родительских инициатив от Подмосковья

Представители Подмосковья подали 118 заявок на участие во Всероссийском конкурсе инициатив родительских сообществ, организованный Российским обществом «Знание». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что конкурс поможет поддержать родительские комитеты в реализации проектов, которые способствуют воспитанию и развитию детей в российских школах. В 2024 году в общей сложности представители 89 регионов России в рамках мероприятия направили более 6,1 тысячи инициатив. Они связаны с патриотическим, духовно-нравственным воспитанием и не только.

Все заявки оценит экспертная комиссия. Создатели лучших проектов получат денежные гранты на их реализацию в размере от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

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