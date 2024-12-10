Более трех тысяч подмосковных десятиклассников написали региональную диагностическую работу по биологии

Более трех тысяч подмосковных десятиклассников, которые изучают биологию на углубленном уровне, написали региональную диагностическую работу (РДР). Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Экзамен проходил в онлайн-формате, старшеклассникам предстояло решить 18 заданий за 100 минут. Так, например, они определяли свойства организмов, устанавливали последовательность групп животных в заданном порядке, выбирали характеристики этапов фотосинтеза и не только. Решенные работы будут проверять через Единую автоматизированную систему оценки качества образования. Это позволит учителям оценить степень усвоения материала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.