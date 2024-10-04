Большая учительская неделя проходит в Подмосковье

На территории Подмосковья и других регионов России проходит Большая учительская неделя, она продлится до 7 октября. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Тема мероприятия в этом году — «Учителя — герои», его проводит Минпросвещения России. В рамках него будут организованы тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню учителя. Помимо этого, в России проведут информационную кампанию, посвященную этому событию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и вручил им награды.