Большая учительская неделя проходит в Подмосковье
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На территории Подмосковья и других регионов России проходит Большая учительская неделя, она продлится до 7 октября. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Тема мероприятия в этом году — «Учителя — герои», его проводит Минпросвещения России. В рамках него будут организованы тематические мероприятия, приуроченные к Международному дню учителя. Помимо этого, в России проведут информационную кампанию, посвященную этому событию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и вручил им награды.