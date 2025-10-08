Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» собрал более 200 школьников

Более 200 школьников из 52 округов Подмосковья приняли участие во II чемпионате Московской области по настольной игре «Мое Подмосковье», который провели в Раменском округе ко Дню Московской области и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.