Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» собрал более 200 школьников

Более 200 школьников стали участниками чемпионата «Мое Подмосковье»
Фото: [Министерство образования МО]
Более 200 школьников из 52 округов Подмосковья приняли участие во II чемпионате Московской области по настольной игре «Мое Подмосковье», который провели в Раменском округе ко Дню Московской области и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Победителем чемпионата стала команда из Электростали. На открытии мероприятия присутствовали председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы Линара Самединова и председатель Движения первых Московской области Анастасия Бочарова, перед участниками выступили оркестр RamJazzBand под руководством Артура Аванесяна и хор MP 3, юная артистка, участница шоу «Голос. Дети» София Фанта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.