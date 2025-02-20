Чемпионат предпринимательских идей «Формула успеха» прошел в Коломне
В Подмосковье провели чемпионат предпринимательских идей
Фото: [Министерство образования МО]
Чемпионат предпринимательских идей «Формула успеха» состоялся в Коломне. Мероприятие провели на экономическом факультете Государственного социально-гуманитарного университета, рассказали в Министерстве образования Московской области.
В чемпионате приняли участие порядка 40 учащихся подмосковных школ — учреждений Егорьевска, Воскресенска и Коломны.
Ребята были разделены на команды и разрабатывали бизнес-идеи на заданные темы. На выполнение задания им дали один час. За это время нужно было создать концепцию проекта, рассчитать затраты и выручку, придумать слоган организации.
По итогам мероприятия победителем признали команду «Общепит». Второе место заняла команда «Развлечения», третье — «Транспорт». Все получили дипломы и брендированные подарки от вуза.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании на тему подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства, которое состоялось на базе РГУТИС в Пушкино.