Четыре пункта проведения экзаменов откроют в Подмосковье в досрочный период ЕГЭ

Подготовку к досрочному периоду ЕГЭ обсудили в Подмосковье. Как сообщили в Министерстве образования Московской области, соответствующее мероприятие прошло в региональном Центре обработки информации.

В рамках подготовки к периоду в Подмосковье провели специальное обучение. Руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии региона, технические специалисты, муниципальные ответственные за проведение экзаменов ознакомились с нормативно-правовыми документами и обсудили проблемы, возникшие в прошлом году.

Досрочный период ЕГЭ будет проходить с 21 марта по 21 апреля. Для проведения экзаменов откроют четыре пункта — в Королеве, Красногорске, Одинцово и Раменском. В этот период сдавать госэкзамены будут 129 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких учителей не хватает в школах региона.