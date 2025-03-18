Четыре пункта проведения экзаменов откроют в Подмосковье в досрочный период ЕГЭ
Подготовку к досрочному периоду ЕГЭ обсудили в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Подготовку к досрочному периоду ЕГЭ обсудили в Подмосковье. Как сообщили в Министерстве образования Московской области, соответствующее мероприятие прошло в региональном Центре обработки информации.
В рамках подготовки к периоду в Подмосковье провели специальное обучение. Руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии региона, технические специалисты, муниципальные ответственные за проведение экзаменов ознакомились с нормативно-правовыми документами и обсудили проблемы, возникшие в прошлом году.
Досрочный период ЕГЭ будет проходить с 21 марта по 21 апреля. Для проведения экзаменов откроют четыре пункта — в Королеве, Красногорске, Одинцово и Раменском. В этот период сдавать госэкзамены будут 129 человек.
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