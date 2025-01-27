Число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников увеличилось в Подмосковье

Число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников выросло в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в 2025 году в соревнованиях участвуют свыше 24 тыс. ребят.

По сравнению с прошлым годом число участников регионального этапа увеличилось на 2,4 тыс. По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, область уже второй год подряд показывает лучшую в стране динамику роста числа победителей и призеров олимпиады.

Олимпиада проходит каждый год по 24 предметам. Ее региональный этап завершится 28 февраля. В его рамках провели соревнования по семи предметам, в том числе по МХК, русскому и испанскому языках, астрономии, обществознанию, информатике, химии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о решении проблем с дефицитом школ во многих городских округах.