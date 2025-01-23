Даты последних звонков и выпускных в школах определили в Подмосковье

Даты последних звонков и выпускных в подмосковных школах определили в регионе. Как сообщили в Министерстве образования Московской области, последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня.

В ведомстве также напомнили о расписании ЕГЭ и ОГЭ и подчеркнули, что мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в регионе открыли 35 новых школ. Общее число созданных для учеников мест составило около 34 тыс.