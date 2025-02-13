Делегации из Ямало-Ненецкого АО представили опыт Подмосковья в сфере допобразования

Подмосковье поделилось с Ямало-Ненецким АО опытом в сфере дополнительного образования. Делегация посетила Областной технолицей им. В. И. Долгих в Истре, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В мероприятии приняли участие представители министерства, а также Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий и Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

В рамках визита гостям представили практики Подмосковья по вовлечению детей в кружки и секции, механизмы реализации дополнительных общеразвивающих программ, организацию экспертизы образовательных программ.

«Встреча со специалистами Московской области — уникальная возможность узнать о передовых практиках. Ведь Подмосковье имеет успешный опыт по разработке стандартов обучения и формированию новейшей инфраструктуры для раскрытия талантов детей», - отметила руководитель Регионального модельного центра ЯНАО Ольга Березина.

В Подмосковье в дополнительное образование вовлечены более 1,3 млн человек. В регионе реализуются почти 41,5 тыс. программ по шести направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту школ искусств региона.