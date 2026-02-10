Делегация школьников из Китая посетила техникум в Дмитрове

Делегация школьников из городского округа Чжаоцин провинции Гуандун Китая посетила Дмитровский техникум. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Визит организовали в рамках международного проекта по обмену школьниками и педагогическими кадрами.

Для гостей провели мастер-классы по росписи по дереву и оказанию первой медпомощи, ликвидации аварийных ситуаций и пожарной безопасности. Также они поучаствовали в украшении капкейков и чаепитии.

В завершение с гостями обсудили перспективы сотрудничества, направленного на повышение качества образования и подготовку будущих профессионалов.

