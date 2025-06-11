День безопасности прошел в детском оздоровительном лагере в Химках

В детском оздоровительном лагере на базе лицея № 10 в Химках организовали мероприятие, посвященное Дню безопасности, в котором приняли участие представители государственного пожарного надзора, инспекция по маломерным судам, ГИБДД и сотрудники «ХимСпас». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

В рамках мероприятия для участников провели беседы о правилах пожарной безопасности, способах тушения огня. Дети смогли самостоятельно потушить условный огонь из пожарного рукава, изучить оборудование спасательной машины и не только.

«Главная цель мероприятия — формирование у детей основ безопасного поведения. Это практическая отработка действий в случае ЧП и беседа о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, мы даем детям попробовать себя в роли пожарных», — отметил главный государственный инспектор пожарного надзора в Химках Владимир Ильющенко.

Кроме того, сотрудники ГИБДД провели интерактивные занятия и мастер-классы по правилам дорожного движения. Отдельное внимание уделили безопасности на воде — сотрудники ГИМС рассказали о правилах поведения вблизи водоемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.