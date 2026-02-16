День открытых дверей для школьников с ОВЗ прошел в колледже «Подмосковье»

День открытых дверей для школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья состоялся в колледже «Подмосковье». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

В мероприятии приняли участие школьники из Клина, Солнечногорска, Лобни и Химок. Ребятам рассказали о профессиях, на которые можно выучиться в колледже, порядке поступления, процессе обучения.

Также состоялись мастер-классы, в рамках которых школьники смогли на практике ознакомиться с особенностями различных специальностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности внедрения изменений в программы колледжей в части использования нейросетей.