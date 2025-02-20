День Российских студенческих отрядов отметили в Подмосковье

В Подмосковье отпраздновали День Российских студенческих отрядов. Мероприятие прошло на базе мультиформатного пространства «СО.здание» в Мытищах, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В рамках празднования был организован мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Также участники написали письма для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Кроме того, были вручены награды активистам. За вклад в развитие студенческих отрядов ребята получили благодарности от главы Мытищ, Министерства информации и молодежной политики Подмосковья, Мособлдумы и представителей Российских студенческих отрядов.

В завершение мероприятия прошел круглый стол, в ходе которого обсудили вопросы законодательной поддержки студенческих отрядов, лучшие практики трудоустройства молодежи и перспективы сотрудничества с работодателями.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании на тему подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства, которое прошло в РГУТИС в Пушкино.