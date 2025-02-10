День российской науки отметили в Московской области

День российской науки отметили в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в учреждениях региона прошли открытые лекции, научные диктанты, тематические акции.

Так, в Подмосковье на базе Государственного гуманитарно-технологического университета провели первый Всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы». В тестировании принимали участие старшеклассники, студенты и все желающие жители. Участникам нужно было ответить на 15-20 вопросов о ключевых открытиях и разработках советских ученых во время Великой Отечественной войны.

Также в ГГТУ прошли открытые лекции и педагогический интерактив с участием председателя Общественного совета при Минпросвещения РФ и победителя конкурса «Учитель года» 2022 года Дмитрия Лутовинова.

«Открытия ученых делают нашу жизнь комфортной и прекрасной, улучшают наш быт, спасают от болезней, дают свет нашим домам. Мы пользуемся этими благами как данностью, совершенно не задумываясь, что каждое открытие — это преодоление», — отметил Лутовинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по привлечению учителей в школы региона.