Детсад в Подольске признали одним из лучших инклюзивных учреждений в страны

Дошкольное отделение школы № 12 Подольска стало призером Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа — 2025». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Так, подмосковное учреждение заняло третье место в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».

В детсаду созданы все условия для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Здесь созданы инклюзивные группы и группы компенсирующей направленности, обеспечена доступная среда, установлено специальное оборудование.

Так, в групповых помещениях установлены интерактивные комплексы «Логопедический замок» с интерактивными песочницами. Также обустроен скалодром, оборудован интерактивный пол, установлены тренажеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности работы по созданию доступной среды в округах.