Детский технопарк «Кванториум» одержал победу на всероссийском конкурсе профориентационных практик

Детский технопарк «Кванториум» Балашихи одержал победу на всероссийском конкурсе профориентационных практик «Профориентир» среди педагогов образовательных организаций. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Педагоги подмосковного центра представили на конкурс опыт реализации программы «Инженер-энергетик» и рассказали о методиках, которые используются для вовлечения школьников в эту область. Ребят вовлекают через мастер-классы, профпробы, игры, проектную деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в регионе дополнительно было открыто 3,8 тыс. кружков и секций. Таким образом, их общее число в области составляет более 41,7 тыс.