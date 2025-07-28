Для активных долголетов в Химках провели более 30 теплоходных экскурсий

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках для участников клуба «Активное долголетие» провели более 30 теплоходных экскурсий, сезон речных прогулок открылся в мае. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Маршруты разработали в рамках тематического проекта «Доброфлот», экскурсии проводятся по понедельникам и средам. Теплоход отправляется от причала «Химки» на улице Ватутина. Записаться на них можно через приложение «Соцуслуги» или по телефону 8 (495) 572-65-14.

В пресс-службе добавили, что в Химках также работает речной маршрут, соединяющий округ с Северным речным вокзалом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.